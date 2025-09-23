Destruye SSPE más de 410 mil plantas de marihuana en Guerrero

– _Fueron erradicados casi 104 mil metros cuadrados de sembradíos en dos jornadas operativas._

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la localización y destrucción de tres plantíos de marihuana en la zona serrana del municipio de Guerrero, como parte de los operativos de búsqueda y prevención del delito.

El hallazgo constituye un golpe significativo a la producción de enervantes, ya que las plantas se encontraban en etapa lista para cosecha.

Durante la primera jornada, realizada este domingo, se ubicaron dos sembradíos: el primero con una extensión aproximada de 45 mil metros cuadrados, en el que fueron destruidas 180 mil plantas; y un segundo de 4 mil 800 metros cuadrados con cerca de 14 mil 400 plantas.

En un segundo recorrido en la misma zona serrana, se detectó este lunes otro plantío de aproximadamente 54 mil metros cuadrados, en el que fueron erradicadas 216 mil plantas.

Con ello, en solo dos días de operaciones, se eliminaron un total de 410 mil 400 plantas de marihuana, cultivadas en casi 104 mil metros cuadrados de superficie.

Como parte del protocolo, se levantaron muestras de la hierba que fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras que el resto fue destruido en el lugar.

Con estas acciones, la SSPE reitera su compromiso de combatir frontalmente la producción de drogas en el estado, al evitar que lleguen a las calles y afecten la salud y seguridad de la ciudadanía.