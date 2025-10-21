Destruye Operativo Conjunto tres plantíos de mariguana en Uruachi

En un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y

personal del Ejército Mexicano, destruyeron tres plantíos de mariguana en el municipio de Urique.

Los tres sembradíos, con superficies de 800, 500 y 300 metros cuadrados, fueron encontrados a unos 300 metros de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 45 más 800, de la carretera que conduce a Las Estrellas, municipio de Ocampo.

Las plantas cortadas y destruidas mediante incineración, alcanzaban más de un metro de altura, para lo cual se documentó por medio de coordenadas geográficas y serie fotográfica, para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.