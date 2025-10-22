Destruye AEI más de siete mil plantas de amapola en Guadalupe y Calvo

Derivado de las acciones de seguridad que se realizan en la región sur de la entidad, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizó y destruyó un sembradío de amapola en la localidad de Palos Muertos, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

En dicho lugar, los policías investigadores localizaron un predio con una superficie de mil 470 metros cuadrados, en donde se encontraban 7 mil 200 plantas de amapola, de una altura de 60 centímetros, agrupadas de a seis plantas por metro cuadrado.

Conforme a los protocolos de actuación, procedieron a la destrucción del enervante mediante incineración.

Asimismo, tomaron material gráfico de la destrucción del plantío y capturaron las coordenadas geográficas de la ubicación del predio, para notificar al Ministerio Público de la Federación que realizará las investigaciones correspondientes.

Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.

octubre 22, 2025 9:18 pm

