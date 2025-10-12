Despliega SSPE mega operativo para el traslado de 17 vehículos asegurados en Moris

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el traslado de 17 vehículos asegurados en el municipio de Moris, en un operativo en el que participación 50 unidades, elementos de la institución, grúas, además de vigilancia aérea por parte de un helicóptero de la corporación.

Las labores forman parte de la estrategia instruida por el secretario Gilberto Loya Chávez, y fue coordinado por la Subsecretaría de Despliegue Policial, en conjunto con las distintas autoridades participantes.

El trayecto inició durante la tarde del sábado desde el poblado de Moris, con el objetivo de poner los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

Cabe mencionar que, durante el viernes 10 de octubre, la SSPE aseguró inicialmente 12 vehículos, y posteriormente se incautaron 5 más.

Este despliegue representa un golpe contundente contra la operación de grupos criminales que buscan asentarse en la zona serrana, al limitar su movilidad, infraestructura y capacidad operativa.

La presencia de la SSPE en Moris es un reflejo de resultados en seguridad, así como del trabajo coordinado con las fuerzas armadas.