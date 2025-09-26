Denuncia; alertan de perro agresivo en la Villa Vieja

Vecinos de la colonia Villa Vieja reportaron esta tarde al 911 el ataque de un perro agresivo el cual ha atacado a varios perros de la zona, debido a la inconciencia de su dueño, hoy acabó con la vida de uno más.

El hecho se reportó en la calle Miguel Trillo y calle Libertadores en donde el sujeto suele pasear al perro, aun con correa el perro de raza pitbul color negro logró prender del hocico a otro perro cruzado de color miel, el cual quedo tirado en la calle ensangrentando la zona.

Vecinos reportan que no es la primera vez que se da este tipo de eventos, pues en meses pasados el mismo perro atacó a otro de raza pequeña dejandolo sin vida, por lo cual piden la atención de la autoridad para evitar más sufrimiento animal ya que representa una amenaza.