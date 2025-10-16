Dejan cuerpo sin vida en zona oriente de la ciudad

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este jueves muy cerca de las avenidas Paseo Central y Equus en la zona oriente de la capital.

La víctima de alrededor de 35 años de edad fue localizado boca abajo en un predio. El masculino era de complexión delgada y presentaba multiples señas de violencia e impactos de arma de fuego.

El lugar fue totalmente acordonado por elementos de policía municipal del distrito Morelos y unidades de criminalista se hicieron cargo de la escena y levantamiento del cuerpo.

Este hecho violento hallado por vecinos del sector se reportó entre las colonias Sol de Oriente y Jardines de San Agustín.

octubre 16, 2025 9:10 am

