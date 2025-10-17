Dejan corona fúnebre con mensaje dirigido a personal de enfermería en la colonia Altavista

Una fuerte movilización policial se registró la noche de este jueves en las calles 39 y Bustamante, de la colonia Altavista, luego de que se reportara el hallazgo de una corona fúnebre con un mensaje dirigido al personal de enfermería, colocada junto a un poste cercano al Hospital de Ginecoobstetricia del IMSS.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y procedieron a acordonar la zona mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado el contenido exacto del mensaje ni si el hecho está relacionado con alguna amenaza específica. Autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el origen y la intención del acto.