Dejan cadáver adentro de contenedor de plástico

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue encontrado sin vida al interior de un contenedor de plástico, en un predio baldío de la colonia Villas del Sur.

El cuerpo presenta huellas de asfixia, aparentemente con un cincho. El hallazgo ocurrió en la avenida Corregidora, cerca del Periférico R. Almada. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar, acordonando el perímetro en espera de agentes ministeriales.

Luego de recabar evidencia, el cadaver se trasladó al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

