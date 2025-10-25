Declaran culpable a extorsionador de comerciante en Ciudad Juárez

La Unidad Especializada en el Combate del Delito de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra del acusado Eliud G. C., al demostrar su responsabilidad en el delito de extorsión con penalidad agravada.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público, presentó pruebas irrefutables como los mensajes amenazantes que el sentenciado envió a través de la aplicación Whatsapp, al encargado de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez.

Mensajes en los cuales exigía a la víctima la entrega de dinero a cambio de no atentar en su contra de su vida o la de su familia, obteniendo así, el pago de dinero por medio de depósito bancario.

Presentada la denuncia de la víctima, se efectuaron las investigaciones ministeriales que individualizaron la participación de Eliud G. C., en los citados hechos delictivos por los que fue detenido con una orden de aprehensión.

El Tribunal de Enjuiciamiento, valoró las pruebas que presentó la representación social para dictar la resolución que declara penalmente responsable al acusado, quien el próximo 31 de octubre, en la audiencia de individualización de sanciones, conocerá la sentencia que purgará en el Cereso número tres.