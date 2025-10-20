Declarados culpables por un homicidio que cometieron en la colonia Infonavit Solidaridad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado al término de un juicio oral, en contra de los acusados Alán Eduardo D. L. y Brandon Jared G. C., que los declara penalmente responsables del delito de homicidio con penalidad agravada.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, demostró con pruebas sólidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ambos acusados participaron en el homicidio de Irving Jonathan H.V.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que el 16 de diciembre de 2023, ambos sujetos ingresaron de forma violenta a el domicilio de la víctima, en la calle Privada Henequén y Zaragoza, de la colonia Infonavit Solidaridad de Ciudad Juárez, y le dispararon con armas de fuego, privándolo de la vida

Hechos por los que fueron detenidos el 20 de diciembre del 2023, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación mediante órdenes de aprehensión.

El próximo viernes 24 de octubre, a las 09:30 horas, se efectuará la audiencia de individualización de sanciones en la que Alán Eduardo D. L. y Brandon Jared G. C., recibirán la sentencia que deberán purgar en prisión.