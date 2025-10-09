De Sonora y Sinaloa, mayoría de detenidos tras emboscada en Moris

El subsecretario de Despliegue Policial en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que derivado del operativo permanente en Moris, se logró la desarticulación de una célula delictiva que está presuntamente relacionada de manera directa con la emboscada del pasado martes en donde 3 policías perdieron la vida.

Los detenidos fueron identificados como:
Oscar Alexis “N” de 23 años, originario de Chihuahua
Adrián Alejandro “N” de 26 años, originario de Navojoa, Sonora
Arnulfo “N”, de 53 años, originario de Obregón, Sonora
Aldo Guadalupe “N” de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa
Rafael “N” de 40 años, originario de Navojoa, Sonora
Luis Ángel “N” de 42 años, originario de Huatabampo, Sonora
Antonio Ignacio “N” de 45 años, originario de Maicova Sonora
Diego “N” de 51 años, originario de Chihuahua
Michel Jimena “N” de 19 años, originaria de Moris, Chihuahua

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que dos de las personas detenidas tienen una presunta participación directa en la emboscada.

Asimismo, durante la detención se les aseguraron 3 vehículos con alteración en el número de serie, 13 armas de fuego, 40 cargadores, mil 700 cartuchos, chalecos y equipo táctico, así como seis paquetes con droga.

