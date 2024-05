De la Facultad de Contaduría y una maestra de primaria, los detenidos por daños a Rectoría

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informa que la tarde de ayer recibió una querella por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por los delitos de daños y lo que resulte, en contra de quién o quienes resulten responsables.

Se informa, además, que ayer mismo, en el transcurso de la tarde, fueron detenidas cinco personas como consecuencia de los hechos registrados en el edificio de Rectoría, ubicado en la calle Escorza y avenida Vicente Guerrero.

Dichas personas, identificadas como: *Jorge Daniel S. C., Eddie Alan L. O., Raúl P. R., y Christian Yahir R. V.,* todos quienes dijeron pertenecer a la Facultad de Contaduría y Administración, así como la *C. Domitila Guadalupe M. C.,* quien manifestó ser maestra de primaria, fueron escuchadas en declaración en torno a los hechos y posteriormente, quedaron en libertad bajo reservas de ley.

También, se informa que, durante la madrugada de este día, cuando el grupo de personas que se encontraba en el interior del edificio, procedió a retirarse del mismo en forma pacífica, no hubo personas detenidas.

De los hechos denunciados, se continúan las investigaciones respectivas y trabajando para la integración de la carpeta respectiva, a fin de reunir los datos de prueba que permitan analizar y resolver la situación jurídica de quienes resulten involucrados.