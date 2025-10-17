Dañan 3 postes Centinela en el Corredor Comercial

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que ayer por la noche se registraron diversas agresiones a la estructura de la Plataforma Centinela en la región de Cuauhtémoc.

Un grupo de sujetos armados a bordo de dos camionetas realizaron daños en tres postes de vigilancia, dos pasando el Corredor Comercial, en el Seccional de Álvaro Obregón y otro más por la comunidad de Ojo de la Yegua.

Las cámaras lograron captar a los agresores por lo que las investigaciones se centran en dar con los responsables.

Cabe señalar que los postes Centinela en Álvaro Obregón han sido atacados por la delincuencia organizada en al menos 3 ocasiones, una de ellas cuando las cámaras aún no estaban conectadas.

octubre 17, 2025 9:43 am

