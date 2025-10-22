Cumplimentan orden de aprehensión contra imputado por robo en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rafael D. H., de 52 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de robo con penalidad agravada.

La persona detenida se sustrajo de la acción de la justicia y no se presentó a la audiencia inicial, por lo que, a petición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, un Juez de Primera instancia giró el mandato judicial con el que fue detenido ayer en calles de la colonia Emiliano Zapata.

Tras su aprehensión, quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió y será llevado a la audiencia en donde esta representación social le formulará imputación por hechos registrados el 09 de febrero de 2022 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto forzó la malla ciclónica del cuarto de mantenimiento de una empresa ubicada en la avenida Tecnológico, de donde sustrajo diversos artículos con valor de 14 mil 400 pesos.

Con dichas acciones, esta representación social refrenda su compromiso en la procuración de justicia y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).