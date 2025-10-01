Cumplimenta Fiscalía de Operaciones Estratégicas orden de aprehensión a prófugo de secuestro en Ciudad Juárez

Elementos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Unidad Modelo Antisecuestros, a través de una orden de aprehensión detuvieron a Armando O. A., por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro agravado.

El arresto ocurrió la tarde de hoy en el cruce de las calles Capulín y Grama, de la colonia Héroes de la Revolución, en donde los investigadores le informaron la causa de su detención y leyeron sus derechos.

El detenido, de 36 años de edad, quedó a disposición de la autoridad judicial bajo la causa penal 1851/2023, para celebración de la audiencia inicial, en donde el agente del Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).