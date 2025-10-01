Cumplimenta Fiscalía de Operaciones Estratégicas orden de aprehensión a prófugo de secuestro en Ciudad Juárez

Elementos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Unidad Modelo Antisecuestros, a través de una orden de aprehensión detuvieron a Armando O. A., por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro agravado.

El arresto ocurrió la tarde de hoy en el cruce de las calles Capulín y Grama, de la colonia Héroes de la Revolución, en donde los investigadores le informaron la causa de su detención y leyeron sus derechos.

El detenido, de 36 años de edad, quedó a disposición de la autoridad judicial bajo la causa penal 1851/2023, para celebración de la audiencia inicial, en donde el agente del Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 1, 2025 11:15 pm

