Cumplimenta AEI tres órdenes de aprehensión por violencia familiar

Durante el Operativo Conjunto que se realiza en la ciudad de Cuauhtémoc para la prevención y disuasión de los delitos, elementos de la agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron a tres masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por violencia familiar.

En las calles Tercera y Jalisco de colonia Periodista, detuvieron a Alejandro C. L., de 36 años de edad.

Mientras que en el Circuito Casas Grandes de la colonia Ciudadela, detuvieron a Armando M. D., de 42 años de edad.

La tercera intervención fue en la calle Parque Mirador y Parque Chamizal de colonia Emiliano Zapata, en donde detuvieron a José Adrián D. R., de 31 años de edad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que emitieron las respectivas órdenes de aprehensión, para llevarlos a la audiencia de formulación de imputación.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).