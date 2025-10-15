Cumplimenta AEI tres órdenes de aprehensión por violencia familiar

Durante el Operativo Conjunto que se realiza en la ciudad de Cuauhtémoc para la prevención y disuasión de los delitos, elementos de la agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron a tres masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por violencia familiar.

En las calles Tercera y Jalisco de colonia Periodista, detuvieron a Alejandro C. L., de 36 años de edad.

Mientras que en el Circuito Casas Grandes de la colonia Ciudadela, detuvieron a Armando M. D., de 42 años de edad.

La tercera intervención fue en la calle Parque Mirador y Parque Chamizal de colonia Emiliano Zapata, en donde detuvieron a José Adrián D. R., de 31 años de edad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que emitieron las respectivas órdenes de aprehensión, para llevarlos a la audiencia de formulación de imputación.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 15, 2025 5:54 pm

