Cumplimenta AEI orden de aprehensión a probable agresor sexual

En seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Alberto M. M., por el presunto delito de abuso sexual agravado cometido en perjuicio de una adolescente.

Agentes ministeriales del Grupo Especializado en Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión, llevaron a cabo la detención del masculino, la mañana de este viernes en la colonia La Soledad en la ciudad de Chihuahua.

En las próximas horas se realizará la audiencia inicial para que ante a una Juez de Control del Tribunal Especializado en Violencia de Género, el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales, haga de conocimiento al detenido, los hechos que se le imputan.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).