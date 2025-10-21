Cumplimenta AEI Noroeste orden de aprehensión por fraude agropecuario

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Ramón G. G., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de fraude agropecuario, cometido en el municipio de Gómez Farías.

La detención de la citada persona se llevó a cabo ayer lunes, en calles del municipio de Madera, y de inmediato fue puesto a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal 108/2025, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo a la investigación ministerial, Ramón G. G., cometió un fraude en la compra venta de ganado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

