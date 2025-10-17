Cuatro civiles fallecidos, saldo preliminar por enfrentamiento en Flores Magón

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que al corte de las 13:20 horas aún se reporta activo el enfrentamiento armado en Ricardo Flores Magón.

No obstante, el saldo preliminar es de 4 civiles sin vida y dos patrullas con disparos por arma de fuego.

La SSPE informó que el enfrentamiento ocurrió dentro de un operativo de seguimiento a los daños que sufrieron 7 postes de la Plataforma Centinela en el Seccional Álvaro Obregón y el Corredor Comercial.

Por su parte, la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste informó que un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se dirigen al lugar como refuerzo de los elementos estatales.

octubre 17, 2025 1:33 pm

