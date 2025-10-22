Continúa destrucción de plantíos de mariguana al norte de la capital

• Ubicaron otros cuatro plantíos y 13 tendederos para secado de la droga en Cañón la Sierrita, rumbo a Namiquipa

Al continuar los operativos coordinados entre la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional a de la SEDENA y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al norte del municipio de Chihuahua, se ubicaron cuatro sembradíos más de mariguana, por lo que se procedió a su destrucción de más de una tonelada del enervante.

Ahora fue a la altura del lugar conocido como Cañón la Sierrita, rumbo a Namiquipa, en donde se efectuó la intervención.

Se ubicaron 4 sembradíos de marihuana y 13 tendederos.

El primero tiene unas dimensiones de 70 x 40 metros cuadrados, en donde se aseguraron plantas con un peso de 300 kilogramos.

El segundo, de 50 x 70 metros cuadrados, en donde se localizaron plantas con un peso total de 400 kilogramos.

En el tercero, de 80 x 40 metros cuadrados, aseguraron plantas con un peso total de 300 kilogramos.

En el cuarto 30 x 20 metros cuadrados, las plantas aseguradas dieron un peso total de 50 kilogramos.

Una vez recabadas las evidencias correspondientes, se procedió a la destrucción de las plantas.

Este día continuarán las acciones, ya que se tiene detectado al menos otro sembradío en la zona asegurada por las autoridades que participan en el Operativo Coordinado.

Intervinieron elementos del Ejército al mando de un Sargento Segundo de Infantería, del Grupo de Inteligencia de la Policía Municipal, de Criminalística de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y de la Agencia Estatal de Investigación.