Continúa búsqueda de encuestador del INEGI desaparecido en Urique

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en coordinación con distintas corporaciones de seguridad, instituciones de Gobierno y voluntarios, mantiene el operativo de búsqueda para localizar al encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal.

De manera ininterrumpida se llevan a cabo las acciones a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación de los destacamentos de Bahuichivo, Urique y Temoris.

En los operativos también participa, personal de Servicios Periciales, de la Comisión Local de Búsqueda en el estado, de Seguridad Pública del municipio de Urique, de Protección Civil, así como un grupo de voluntarios del citado municipio que se han sumado a los trabajos de búsqueda.

De manera pedestre y con el uso de drones se han recorrido brechas, caminos y sitios de difícil acceso en las localidades de Resonachi Nopalera, Nahuirachi, Guaguachique, Nagopamo y alrededores.

La información que se tiene en la investigación, establece que Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, de 56 años de edad, se desempeña como encuestador del INEGI, y que la mañana del pasado jueves 09 de octubre, salió caminando de su base en Guagueyvo rumbo a Soroyvo, en el municipio de Urique.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.