Continúa búsqueda de encuestador de INEGI desaparecido en Urique

• También participan Protección Civil Estatal y Municipal, Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal de Urique

La Coordinación Regional de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, informa que los destacamentos de las localidades de Urique, Bahuichivo, Creel y San Rafael, participan en los trabajos para la localización de Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, reportado ausente desde el 10 de octubre.

La primera intervención de búsqueda tuvo lugar ayer domingo, a partir de las 08:00 horas, en la localidad de Soroyvo, municipio de Urique, derivado de la denuncia por ausencia y/o extravío con número NUC: 27-2025-447.

De acuerdo con las investigaciones realizadas al momento, Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, de 66 años de edad y quien se desempeña como encuestador del INEGI, salió de su base en Guagueyvo el día 09 de octubre del año en curso, por la mañana, con rumbo a Soroyvo, ubicado a tres horas de distancia a pie, debido a que no hay acceso vehicular.

Se confirmó que llegó a la comunidad, realizó su trabajo y se retiró, pero no regresó a su base.

En las labores de búsqueda participan, además, la Policía Municipal de Urique, acompañando los recorridos manera pedestre y Protección Civil, vía aérea, sin resultados positivos hasta las 16:30 horas del día 12.

Personal de Protección Civil estatal estableció un campamento en Guagueyvo para continuar la búsqueda este día 13 de octubre y podrían emplear cuatrimotos, sin embargo, el terreno es demasiado accidentado.

Participan agentes de la AEI de Urique, Bahuichivo, San Rafael y Creel, así como elementos de la Guardia Nacional destacamentados en Creel. También se sumará un grupo de civiles provenientes de la cabecera municipal de Urique, quienes ingresarán por el cauce del río para labores de búsqueda.

Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, es originario de la ciudad de Chihuahua, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, de complexión delgada, cabello negro y corto, de ojos café claro.

Se espera que los esfuerzos conjuntos permitan localizar con bien a dicha persona, por lo que se realizan todos los esfuerzos con los medios y recursos disponibles.