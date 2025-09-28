Conductor provoca triple choque en Circuito Universitario

Un accidente vial se registró esta noche en el Circuito Universitario, cruce con calle Paseos Universidad de la colonia Cafetales.

El choque fue provocado por el conductor de una pick up F150 quien al parecer estaba bajo los influjos del alcohol.

Al circular sobre la valla Paseos Universidad, en sentido de sur a norte, impactó a un vehículo Nissan Tsuru que iba por el Circuito Universitario.

Posteriormente, la pick up brincó el camellón hasta el sentido opuesto e impacta contra un costado de una camioneta Kis SportTech que esperaba la luz verde en el retorno.

Paramédicos de la Unidad de Rescates del Gobierno del Estado (URGE) arribaron para brindar atención a las personas involucradas, el conductor responsable salió ileso.

Asimismo, el Nissan Tsuru quedó en daños totales, agentes de la Policía Vial se hizo cargo del reporte correspondiente.