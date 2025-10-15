Conductor provoca choque y se da a la fuga

La noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente sobre la avenida Tabalaopa y la prolongación del periférico R. Almada, al sur de la ciudad, que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a elementos de la Policía Vial.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un vehículo Chevrolet Malibú, modelo reciente y de color azul, provocó una carambola al chocar contra un automóvil Ford Figo y un camión de personal de maquila.

Tras el impacto, el conductor responsable se dio a la fuga por la avenida Tabalaopa, pero debido al exceso de velocidad y la falta de control, terminó por estrellarse contra un montículo de arena, lo que hizo que el vehículo saliera del camino y quedara destrozado dentro de un predio baldío.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Policía Vial aseguraron el área y elaboraron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.

octubre 16, 2025 1:17 am

