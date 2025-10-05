Conductor pierde el control y choca en carretera Aldama

Sobre la carretera Aldama en el kilómetro 15 sentido Aldama Chihuahua quedaron cuantiosos daños materiales, tras un fuerte choque el conductor perdió el control.

Se trata de un vehículo Mustang de color verde modelo atrasado, debido que un joven quien lo tripulaba perdió el control del volante debido al exceso de velocidad y la falta de pericia, impactando con dos muros de contención es que dividen la carretera.

Al lugar arribaron elementos de vialidad de Ciudad Aldama para dejar libre a elementos de la guardia nacional ya que es tramo federal quienes se encargaron de recabar información y elaborar el croquis para poder delimitar el accidente.

octubre 5, 2025

