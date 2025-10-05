Conductor omite alto provocando choque; deja cuantiosos daños, hasta en vivienda

Un fuerte choque se presentó esta noche en calles de la colonia Villa dejando cuantiosos daños materiales.
El hecho ocurrió en el cruce de las calles Emiliano Zapata y 2 de octubre en la Colonia antes mencionada en donde el conductor de un vehículo Nissan Versa al circular en sentido de Sur a Norte sobre la calle 2 de octubre omite su alto correspondiente al llegar a la calle Emiliano Zapata impactando al conductor de un vehículo Nissan máxima saliendo proyectado a un domicilio y a un señalamiento Vial el vehículo responsable.
Por fortuna no se presentaron personas lesionadas, pero si cuantiosos daños materiales en vehículos y una vivienda.
Elementos de la policía Vial tomaron nota el incidente para el deslinde de responsabilidades.