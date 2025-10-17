Con cámaras PECUU logran detención de hombre presuntamente vinculado al delito de homicidio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 17 de octubre de 2025.–

Gracias al trabajo coordinado de la Unidad de Comisiones Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y al sistema de videovigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), se logró la detención de un hombre por su presunta participación en un homicidio ocurrido días atrás en la ciudad.

El detenido fue identificado como Juan Antonio S.A., quien era buscado por agentes municipales tras ser relacionado con los hechos delictivos. Durante el operativo de localización, las cámaras de la PECUU permitieron ubicar una camioneta Chevrolet Equinox azul, relacionada con la investigación, en una gasolinera de la comunidad El Fresno, donde finalmente se concretó su detención.

En el lugar, los elementos aseguraron un arma corta, un cargador y tres cartuchos útiles, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de mantener acciones firmes y coordinadas con la Fiscalía General del Estado, para combatir la delincuencia, fortalecer la investigación policial y seguir garantizando la seguridad de las familias chihuahuenses.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.