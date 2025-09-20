COMUNICADO DE PRENSA

Localiza Fiscalía a hombre reportado ausente en colonia Riberas de Sacramento

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizó sano y salvo a Antonio V. H., de 56 años de edad, quien contaba con reporte de ausente interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Este viernes 19, su familia solicitó el apoyo de esta representación social para localizarlo, ya que dijo haber perdido el contacto con él desde el 15 de septiembre.

Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda y localización, ese mismo día por la noche, el hombre fue localizado en la colonia Riberas de Sacramento.

Ante el Ministerio Público manifestó que durante el tiempo que estuvo ausente de sus familiares no fue víctima de algún delito y que se ausentó por su propia voluntad .

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.