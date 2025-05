Comparte Municipio recomendaciones para evitar fraudes por cheques sin fondos

El Gobierno Municipal, por medio de la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, emite recomendaciones para evitar caer en fraudes por cheques sin fondos.

Delincuentes utilizan este método de estafa en diversas situaciones como en la compra venta de automóviles, donde ofrecen este método de pago y al realizar la transacción, el vendedor no recibe dinero.

Marco Sigala, de la Policía Cibernética, compartió que los delincuentes convencen de realizar un cheque o transferencia falsa, donde supuestamente hacen creer que tienen suficiente dinero o que los recursos ya se depositaron, pero aparece la leyenda “salvo buen cobro” en la aplicación correspondiente, la cual indica que se trata de una operación irregular y no fiable que deberá ser corroborada por la institución financiera, dando tiempo a los criminales de huir con el auto.

Exhortan prestar atención a todos los detalles al momento de realizar negociaciones con vehículos, propiedades o cualquier artículo que se ofrece en venta, antes de entregar o recibir el dinero cuando se hace de manera electrónica.

*Sigue estas recomendaciones para evitar fraudes con cheques:*

• No aceptes depósitos de cheques de una institución bancaria diferente a la que perteneces.

• No entregues el vehículo o artículo hasta verificar que el pago sea seguro.

• ⁠Preferentemente realiza la venta con dinero en efectivo o acude a la sucursal bancaria a corroborar que el dinero ha sido depositado de manera correcta.

• ⁠Realiza un documento de compra-venta, incluyendo la copia de identificación oficial de ambas partes como respaldo.

• Procura que la venta y revisión del automóvil se haga en lugares públicos, en días hábiles y en presencia de personas para garantizar tu seguridad.

• Si recibes una transferencia o depositas un cheque, asegúrate de que no aparezca la leyenda “Salvo buen cobro” en la aplicación.

• Ante cualquier duda, puedes comunicarte a la Policía Cibernética al 614-442-73-00, extensión 3214.