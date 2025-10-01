Comando armado ejecuta a cuatro hombres en Cuauhtémoc

La violencia golpeó de nueva cuenta a la región occidente del estado, luego de que la noche de este miércoles fueran asesinados cuatro hombres en la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron a las inmediaciones de la calle Morelos y Periférico, donde abrieron fuego con armas de alto poder contra las víctimas, dejándolas sin vida en el lugar.

El hecho provocó la inmediata movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno, que desplegaron un fuerte operativo en la zona. Al arribar, los agentes confirmaron la muerte de cuatro personas y procedieron a asegurar el perímetro para resguardar la escena.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente tomó conocimiento del caso e inició con el levantamiento de evidencias y las primeras diligencias periciales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se reportan personas detenidas.

octubre 1, 2025 11:13 pm

