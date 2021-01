Elementos de una célula COVID-19 clausuraron un templo cristiano deniminado Templo Odre ON Nuevo.

El motivo de la clausura fue no respetar sana distancia, no usar cubrebocas, no respetar medidas de higiene y violentar los acuerdos 102, 109,120, 143 y 146/2020.

Los agentes desalojaron a las personas que se encontraban dentro de este templo y colocaron los sellos correspondientes.