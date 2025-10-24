Choque volcadura en Circuito Universitario deja una mujer lesionada

Un choque volcadura se registro esta tarde en el Circuito Universitario dejando a su paso una mujer lesionada.

El hecho se registro justo frente al fraccionamiento Santa Clara en donde un conductor circula de norte a sur indica que una pick up le cerró el paso por tal motivo dio un «volanteo» e impacta con montículo de piedras y tierra y termina volcado en su toldo.

Una mujer acompañante resulta lesionada y trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de la policía vial toman reporte del accidente y abandera el caos vial en la zona.

octubre 24, 2025 5:23 pm

