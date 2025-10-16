Choque volcadura deja a conductora lesionada sobre av. Las Industrias; omitió alto

Una mujer conductora fue responsable del accidente luego de omitir semáforo en rojo cuándo circulaba a bordo de su camioneta Chevrolet Trax en sentido de Sur a Norte sobre la Avenida de Las Industrias, quien intentó dar vuelta a su izquierda en la calle Mercurio e impacta en la parte trasera al conductor de un vehículo Nissan Tiida que circulaba sobre las industrias en sentido del norte a sur debido a que el impacto fue en la parte trasera del vehículo, esto provocó que volcara y se impactará contra el camellón.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a las personas tripulantes de ambos vehículos sin ser necesario su traslado a un hospital; el accidente fue atendido por elementos de la policía Vial.

octubre 16, 2025 11:44 am

