Choque sobre el Canal deja a dos hombres graves

Sobre el cruce de la vialidad Sacramento y canal (Teófilo Borunda), el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo de color gris, impactó en la parte trasera a los ocupantes de una motocicleta.


Tras el fuerte impacto los que iban q bordo de la moto salieron volando, resultando con heridas de gravedad, mismos que fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja y Urge.

Los lesionados fueron trasladados al hospital para su atención médica.
Agentes de la policía Vial, tomar nota del percance y elaborado el croquis correspondiente para brindar responsabilidades.

octubre 1, 2025 8:25 am

