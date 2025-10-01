Choque sobre el Canal deja a dos hombres graves

Sobre el cruce de la vialidad Sacramento y canal (Teófilo Borunda), el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo de color gris, impactó en la parte trasera a los ocupantes de una motocicleta.



Tras el fuerte impacto los que iban q bordo de la moto salieron volando, resultando con heridas de gravedad, mismos que fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja y Urge.

Los lesionados fueron trasladados al hospital para su atención médica.

Agentes de la policía Vial, tomar nota del percance y elaborado el croquis correspondiente para brindar responsabilidades.