Choque sobre carretera a Aldama deja a conductor atrapado y cuantiosos daños materiales

Un aparatoso accidente se registró durante la mañana de este viernes sobre la carretera Aldama-Chihuahua, a la altura del kilómetro 15 más 500 metros antes de llegar al libramiento oriente, se reportó un fuerte accidente, ya que el conductor de una Chevrolet S10 intentó ingresar a una entrada del fraccionamiento Los Leones.

La pick up Ranger la impacta en un costado, la proyecta fuera de la cinta asfáltica y la S10 vuelca.

No obstante, el guiador de la Ranger quedó atrapado, por lo que se solicita la presencia de bomberos. Sin embargo, antes del arribo de los bomberos y haya sido liberado y trasladado a un hospital, acuden elementos de la Policía Municipal de Ciudad Aldama para hacerse cargo de tomar nota de los hechos.

octubre 24, 2025 9:26 am

