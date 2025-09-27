Choque múltiple en la colonia Panorámico deja solo daños materiales

La tarde de este sábado se registró un aparatoso choque en el cruce de la avenida José María Iglesias y la calle Fujiyama, en la colonia Panorámico, que involucró a tres vehículos y dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con el reporte, la conductora de una camioneta Chevrolet Captiva circulaba sobre la avenida José María Iglesias e intentó incorporarse a la calle Fujiyama, cuando impactó de frente contra una camioneta Ford F-150. Tras el golpe, la pickup fue proyectada contra una Toyota RAV4 que transitaba detrás de ella sobre la misma vialidad.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para levantar el registro correspondiente y deslindar responsabilidade