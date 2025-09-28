Choque en avenida Flores Magón deja 2 lesionados

Una mujer adulto mayor y una menor resultaron con golpes luego un fuerte choque que ocurrió Sobre la avenida Flores Magón y la calle 60.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Nissan Sentra circula sobre la Flores Magón en sentido de este a oeste y al llegar al cruce con la calle 60 o mete su luz roja del semáforo provocando que fuera impactado por la conductora de una camioneta Ford edge posteriormente el Sentra.

Se proyectó contra otra camioneta Chevrolet tracker que esperaba su luz verde el semáforo en el sentido puesto de las Flores Magón paramédicos de Cruz Roja y de rescate urbano atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su atención médica.

Cabe destacar que elementos de la policía Vial se hacen cargo del accidente para deslindar responsabilidades.