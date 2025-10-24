Choque deja una mujer lesionada en la vialidad CH-P

Un aparatoso choque con saldo de una mujer lesionada se registró la tarde de este viernes en el cruce de la vialidad CH-P y la calle Ladrillo.

El percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo Toyota Yaris que salía de la calle Ladrillo omitió el alto y cortó la circulación a una pick up Chevrolet Tornado que transitaba por la vialidad CH-P en sentido de este a oeste.

Tras el impacto, la acompañante del Yaris resultó lesionada, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja y posteriormente trasladada a una unidad médica para su valoración.

Elementos de Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota del accidente y realizar el reporte correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.