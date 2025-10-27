Choque deja un lesionado y caos vial en la Tecnológico

La tarde de este lunes se registró un choque con lesionados sobre la avenida Tecnológico y Bustamante, lo que provocó un importante congestionamiento vehicular en el sentido de sur a norte.

El accidente ocurrió entre una camioneta Chevrolet Tahoe color arena y un Nissan Versa blanco, ambos circulaban por la avenida Tecnológico cuando, al llegar antes del cruce con Altamirano, la conductora de la Tahoe intentó realizar una vuelta en “U” desde el carril derecho, cortándole la circulación al Versa que avanzaba por el carril central.

Tras el impacto, el conductor del Versa resultó lesionado por el golpe del cinturón de seguridad y la activación de la bolsa de aire. Fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin requerir traslado hospitalario.

El percance generó un caos vial considerable en la zona, mientras agentes de la Policía Vial se encargaron de abanderar el área y realizar el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.