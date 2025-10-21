Choque contra boutique deja dos mujeres lesionadas en Lomas Universidad

La tarde de este martes se registró un aparatoso accidente en la colonia Lomas Universidad, donde una camioneta impactó contra un negocio, dejando dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Bahía de San Quintín y Universidad de Palermo, cuando la conductora de una camioneta Hyundai Tucson color gris perdió el control del vehículo y se proyectó contra la fachada de la boutique “Palazzo”.

El fuerte impacto derribó las puertas y ventanales principales del local, además de atropellar a dos mujeres que se encontraban en el sitio. Ambas fueron atendidas y trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el reporte correspondiente, mientras que personal de rescate y vecinos colaboraron para retirar los restos de vidrio y escombros que quedaron sobre la banqueta.

octubre 21, 2025 6:49 pm

