Choque con volcadura en Ortiz Mena deja solo daños materiales

La noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de la avenida Ortiz Mena y Mirador, que dejó como saldo una camioneta volcada, daños materiales y lesiones menores en los conductores involucrados.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Peugeot, que circulaba de oeste a este por los carriles principales de Ortiz Mena, intentó incorporarse a la lateral, momento en que cortó la circulación a un Mazda 3 color guinda que avanzaba en el mismo sentido.

Tras el impacto, la camioneta terminó volcada sobre su costado izquierdo, mientras que el automóvil resultó con severos daños en su parte frontal.

Elementos de Bomberos y paramédicos de Urge acudieron al lugar para brindar atención a los conductores, quienes presentaron lesiones menores y no requirieron traslado hospitalario.

Agentes de Vialidad realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que grúas trabajaron en el retiro de los vehículos siniestrados.

El accidente provocó tráfico lento en la zona durante varios minutos, mientras se llevaban a cabo las labores de atención y limpieza del área.