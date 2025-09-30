Choque con volcadura en Dostoyevski deja dos lesionados

La noche de este martes se registró un aparatoso choque con volcadura en el cruce de la avenida Dostoyevski y Sosa Vera, a la altura de la colonia Chihuahua 2000, que dejó dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió cuando un vehículo Mazda, color guinda, circulaba de oriente a poniente por Dostoyevski, mientras que un Chevrolet Beat blanco, perteneciente a una empresa de seguridad, lo hacía en sentido contrario. Al intentar girar a la izquierda hacia Sosa Vera, el Beat le cortó el paso al Mazda y terminó volcado tras el impacto.

El conductor y un acompañante del vehículo de seguridad resultaron lesionados y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin necesidad de traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para tomar nota del percance y realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades informaron que los daños materiales fueron considerables en ambos automóviles.

