Choque con volcadura deja dos personas lesionadas en la colonia Nombre de Dios

Chihuahua.– La noche de este lunes se registró un accidente vial en el cruce de las calles Heroico Colegio Militar y Rosalío Hernández, en la colonia Nombre de Dios, donde un choque por alcance terminó en volcadura.

De acuerdo con los reportes, una camioneta Nissan X-Trail que circulaba de sur a norte sobre la Heroico Colegio Militar redujo la velocidad para incorporarse hacia la derecha en Rosalío Hernández. Detrás de esta unidad viajaba un Nissan March, cuyo conductor no alcanzó a frenar y terminó impactando la parte trasera de la camioneta.

Tras el golpe, el March volcó y quedó recostado sobre su costado izquierdo. El conductor y una acompañante resultaron con lesiones leves, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin requerir traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Vial acudieron para elaborar el reporte correspondiente y realizar el retiro de los vehículos.