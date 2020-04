Certificado de antecedentes penales no se tramita por internet: FGE

La Fiscalía General del Estado reitera que los certificados de antecedentes penales no se tramitan por internet.

Para dicho documento es preciso que la persona interesada acuda de manera presencial ya que se le toman huellas dactilares, fotografía para sistema y algunas cuestiones similares, así como documentación.

Por lo anterior, no se puede realiza vía digital. En este sentido, la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense alerta por un sitio fraudulento que mediante engaños cobra por el trámite hasta cuatro veces más de su costo original.

El sitio detectado es cartadeantecedentes.com/#/intro. En este sentido, se exhorta a la gente a no depositar para evitar ser víctima de un fraude.

La página es genérica, ya que en todos los Estados de la república se generan estos certificados, por ende la víctima puede ser de cualquier entidad federativa. No obstante, Chihuahua no realiza este trámite por otra vía que no sea la presencial.

“Los usuarios depositan por un trámite apócrifo y el documento nunca llegará o no puede ser impreso puesto que se requiere el trámite sea en las oficinas de Fiscalía General”, explican integrantes de FGE.

Actualmente, la expedición de estos documentos fue suspendida con motivo de la contingencia sanitaria;sin embargo, no se otorga por internet.

Si detecta páginas similares donde se soliciten sus datos personales y depósitos o transferencias repórtelo a pasaeldato.gob.mx y a delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx