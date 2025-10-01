Cerró septiembre con 161 homicidios dolosos en la entidad, 91 en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que el mes de septiembre cerró con 161 homicidios dolosos a nivel estatal.

Durante el día de ayer ocurrieron 3 asesinatos, 2 en Ciudad Juárez y uno Temósachi.

Asimismo, la estadística mensual señala que la capital registró 22 casos, Ciudad Juárez 91, Cuauhtémoc 8 y 40 casos en el resto del Estado.

Cabe señalar que el acumulado en lo que va del año es de mil 389 homicidios dolosos, con 139 en agosto, 187 en julio, 162 en junio, 141 en mayo, 135 en abril, 181 en marzo, 125 en febrero y 158 en enero.