Celebra Fiscalía de Distrito Zona Noroeste a los Ministerios Públicos en su día

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste celebró este día a las y los Ministerios Públicos, en reconocimiento a su importante labor dentro del sistema de procuración de justicia.

En el acto de reconocimiento, el Fiscal de la Zona, Alejandro Vargas Salas, destacó la entrega, profesionalismo y compromiso con los que cada uno de ellos desempeña su función, recordando que su trabajo “es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”.

Expresó su gratitud por el esfuerzo constante que el personal ministerial realiza día a día, enfrentando con responsabilidad y valentía los retos que implica la investigación y persecución de los delitos.

Subrayó que la Fiscalía Noroeste se ha consolidado gracias al empeño y vocación de servicio de sus Ministerios Públicos, quienes representan la primera línea en la defensa de la legalidad y los derechos de las víctimas.

Como parte del reconocimiento, el Fiscal Alejandro Vargas entregó una placa a cada uno de los presentes, a nombre del Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, quien en todo momento ha resaltado la importancia del trabajo de los Agentes del Ministerio Público, en la consolidación de un sistema de justicia más eficiente y humano.

Con este gesto, la institución reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo el desempeño y bienestar de quienes integran esta noble labor.