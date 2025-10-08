Catean empresa de autofinanciamiento en Cantera, por presunto fraude a 25 personas

• Víctimas de presunto fraude denuncian que han entregado cuotas sin recibir el vehículo pactado; se calcula un detrimento de 1 millón 200 mil pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la empresa MVR Móvil Market, ubicada en la avenida La Cantera, como parte de las investigaciones de un supuesto fraude cometido a 25 víctimas, en la ciudad de Chihuahua.

El objetivo de la intervención judicial, fue buscar evidencias que permitan robustecer la indagatoria ministerial a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, que hasta el momento ha calculado un detrimento patrimonial total de 1 millón 200 mil pesos, en perjuicio de las personas que se querellaron.

La empresa se anuncia en redes sociales para ofrecer la venta de vehículos a través de pagos en mensualidades, por lo que una vez que las y los interesados la contactan, se establecen los montos de las aportaciones que se realizan en efectivo o vía transferencia, sin embargo, ninguno ha recibido el automotor pactado.

Las evidencias recabadas se integrarán a las carpetas de investigación para proceder a la judicialización, una vez que se individualice el delito, así como presuntos responsables.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).