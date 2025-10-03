Catean casa en ciudad Cuauhtémoc; detienen a 4 con drogas y dinero

• Los detenidos son dos mujeres y dos varones, les aseguraron cocaína y mariguana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo un cateo de una vivienda en la que detuvieron a dos mujeres y dos hombres, aseguraron droga y dinero en efectivo.

La intervención policial y militar se llevó a cabo la tarde del jueves 02 de octubre en la vivienda marcada con el número 2825 de la calle privada México de la colonia Reforma en la cual se tenía información de que era utilizada como punto de distribución de drogas.

En el lugar se detuvo en flagrancia a: Karina Rubí V. N., de 30 años de edad; Adriana Cretina V. N., de 31 años; Miguel Ángel C. G., de 31 años y Andrés Guadalupe H. B., todos con domicilios en colonia Reforma.

En el lugar se aseguró lo siguiente:

✓ 65 envoltorios de plástico que en su interior contenían un polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso de 26 gramos.

✓ 65 envoltorios de plástico, que en su interior contenían una sustancia rocosa y cristalina con las características propias de la cocaína en piedra con un peso de 52 gramos.

✓ 60 envoltorios de plástico celofán que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana con un peso de 980 gramos.

✓ Una bolsa de plástico con una hierba verde, seca y olorosa en greña con las características propias de la marihuana que dio un peso de 113 gramos.

✓ 770 pesos en efectivo.

Los detenidos, la droga, así como el dinero asegurado, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía reitera su compromiso con la sociedad para llevar a cabo la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).