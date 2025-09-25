Carambola en la colonia Inalámbrica deja una mujer lesionada y cuantiosos daños

La noche de este jueves se registró un aparatoso choque tipo carambola en el cruce de la avenida Flores Magón y la calle 56, en la colonia Inalámbrica, el cual dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cuando un vehículo Nissan March, que circulaba sobre la calle 56 en sentido sur a norte, intentó cruzar la avenida Flores Magón y le cortó el paso a un Nissan Sentra que transitaba de este a oeste.

El impacto provocó que el March saliera proyectado contra una camioneta GMC Sierra tipo pick up, la cual se encontraba sobre la calle 56, en sentido norte a sur, realizando su alto correspondiente.

Tras la colisión, una mujer que viajaba a bordo del Sentra resultó lesionada, siendo atendida en el lugar por paramédicos de URGE, sin necesidad de traslado hospitalario.

Agentes de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el levantamiento del reporte correspondiente.