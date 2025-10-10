Capturan la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, Ejército y Guardia Nacional a masculino en posesión de droga y un arma

Le aseguraron 4.218 kilogramos de cocaína, 121 mil dólares en efectivo y un arma corta

Elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, detuvieron a quien se identificó como Juan Rafael Z. L., al encontrarlo en flagrancia por la posesión de un arma de fuego, una sustancia con las características de la cocaína y 121 mil dólares en efectivo.

La acción tuvo lugar durante la ejecución de una orden de cateo bajo la causa penal 37/2025/4967, emitida por un Juez de Primera instancia del Distrito Judicial Bravos, en un domicilio de la calle Campo Alegre, en la colonia Fuentes del Valle de Ciudad Juárez.

En ese lugar, fue detenido Juan Rafael Z. L., de 52 años de edad, a quien le aseguraron lo siguiente:

Un arma corta marca Sigsauer de color negro, modelo P365, con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles calibre .380mm.

Un total de 121 mil dólares en billetes de diferentes denominaciones.

Tres envoltorios de plástico transparente que en su interior contienen un polvo blanco y fino con las características de la cocaína.

Un paquete de plástico transparente, con cinta canela, que en su interior contiene un polvo blanco y fino con las características de la cocaína.

Un paquete de plástico color negro, con cinta canela, que en su interior contiene un polvo blanco y fino con las características de la cocaína.

38 envoltorios de plástico transparente que en su interior contienen un polvo blanco y fino con las características de la cocaína.

Dando un peso total de la sustancia, de 4 kilos 218 gramos.

El detenido y lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, por la violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).